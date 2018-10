La Bce lascia i tassi invariati | Draghi: "Su manovra Italia si troverà accordo"

La Banca centrale europea ha lasciato i tassi d'interesse invariati: il tasso principale resta fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi al -0,40%. La decisione è in linea con le attese del mercato. La Bce ha anche confermato l'orientamento a mantenere i tassi "ai livelli attuali almeno fino all'estate 2019 e in ogni caso finché sarà necessario" per assicurare il ritorno dell'inflazione ai livelli auspicati.

La Bce ha poi confermato che il QE (Quantitative Easing) proseguirà fino a dicembre e al ritmo di acquisti di 15 miliardi mensili. "In seguito, se i dati più recenti confermeranno le prospettive di inflazione a medio termine, gli acquisti netti giungeranno a termine". L'Eurotower ha aggiunto che "intende reinvestire il capitale rimborsato sui titoli in scadenza per un prolungato periodo di tempo" dopo la fine del QE e "finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario".



Draghi: "Tassi a imprese e famiglie italiane sono saliti" - "Anche l'Italia, come Brexit e la guerra commerciale, è fra le incertezze per lo scenario economico dell'Eurozona", ha spiegato il presidente della Bce, Mario Draghi. Il rialzo dello spread sta causando un rialzo dei tassi a famiglie e imprese: "stanno salendo". Tuttavia, Draghi si è detto fiducioso "che si troverà un accordo" a proposito del negoziato sulla bozza di bilancio italiana.



"Non c'è stata una grande discussione sull'Italia. C'era Dombrovskis, gli ho chiesto il permesso di citarlo, nel dire che occorre osservare le regole di bilancio, ma cercare anche il dialogo", ha ricordato Draghi, rispondendo alla domanda se l'Italia sia stata uno degli argomenti discussi dal consiglio direttivo della Bce.



"Se mi si chiede cosa si può fare riguardo alle banche, dato l'allargamento dello spread negli ultimi sei mesi, una prima risposta - ha sottolineato - è ridurre lo spread e non mettere in dubbio la cornice istituzionale che sorregge l'euro".