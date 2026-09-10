La Bce alza i tassi di interesse di un quarto di punto, i depositi passano al 2,50%

Si tratta del livello più elevato dall'aprile del 2025, quando la Bce ridusse i tassi al 2,25%. La decisione era attesa con quasi certezza dagli investitori. E avviene in un contesto di rinnovati rincari di carburanti e petrolio, oggi il Barile di Brent ha ampiamente superato i 102 dollari. Ad agosto l'inflazione media dell'eurozona ha segnato una accelerazione al 3,3% annuo.