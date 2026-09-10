La Bce alza i tassi di interesse di un quarto di punto, i depositi passano al 2,50%

La Banca centrale europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno sempre nella misura di 0,25 punti percentuali, con cui il principale riferimento sale al 2,50%, con decorrenza dal 16 settembre. La decisione è stata comunicata al termine del Consiglio direttivo, che si è svolto in trasferta a Berlino (la sede istituzionale è a Francoforte).
Si tratta del livello più elevato dall'aprile del 2025, quando la Bce ridusse i tassi al 2,25%. La decisione era attesa con quasi certezza dagli investitori. E avviene in un contesto di rinnovati rincari di carburanti e petrolio, oggi il Barile di Brent ha ampiamente superato i 102 dollari. Ad agosto l'inflazione media dell'eurozona ha segnato una accelerazione al 3,3% annuo.