L'Antitrust ai piccoli commercianti: no al sovrapprezzo se il cliente paga con le carte di credito

L'Autorità, si legge in una nota, ha ricevuto diverse segnalazioni sull'applicazione di un supplemento di prezzo per l'acquisto di vari beni e servizi, tra cui biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico, servizi di lavanderia, bevande e alimenti, in esercizi commerciali anche di piccola dimensione, distribuiti su tutto il territorio nazionale. Inoltre, continua l'Antitrust, ci sono state "diverse segnalazioni" sull'applicazione dei tabaccai di un sovrapprezzo "spesso pari a 1 euro" in occasione di acquisti di sigarette, marche da bollo, biglietti per trasporti pubblici.



Sempre la stessa Authority ricorda di essere già intervenuta, in passato, per sanzionare l'applicazione di questi supplementi qualificati come "violazione dei diritti dei consumatori".