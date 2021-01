JP Morgan AM: l'impatto della digital disruption sui mercati finanziari

Vuol dire “rottura” e rimanda a cambiamenti rapidi che portano a modi nuovi e differenti rispetto al passato di investire denaro. La disruption è fenomeno innovativo di rottura in grado di segnare una svolta e che ha registrato un'accelerazione durante la pandemia. Ma è destinato a crescere in futuro. Cambia il mondo, e muta di conseguenza l'asset allocation, con nuove conseguenze e implicazioni sui mercati finanziari.

L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Per il professore di Harvard, Clayton Christensen che ha coniato il termine, la “disruptive innovation è l'effetto di una nuova tecnologia, o di un nuovo modo di operare su un modello di business, che porta a modificare completamente la logica fino a quel momento presente sul mercato, introducendo comportamenti e interazioni nuove e rivoluzionando quindi le logiche correnti”. Una “rottura” quindi legata, da sempre, al concetto di cambiamento.

COGLIERE IL CAMBIAMENTO

In questo scenario, fortemente proiettato al cambiamento, le aziende che sanno cogliere meglio questa trasformazione sono in grado di innovare e creare nuovi mercati. Se restringessimo il focus ai mercati finanziari, si nota come la disruption ha registrato una forte accelerazione durante i mesi di emergenza sanitaria.

LA PANDEMIA HA SPINTO LA DISRUPTION

La tecnologia è stata la grande protagonista della pandemia. L'innovazione ha accelerato il passo, introducendo nuovi modi di lavorare, possibilità nella telemedicina, nell'intrattenimento domestico, nell'apprendimento a distanza e in molti altri settori. Gli operatori finanziari hanno cambiato prospettiva, guardando anche oltre l'emergenza sanitaria. Alcune tendenze sono diventate strutturali e resisteranno anche dopo il virus.

I SETTORI PIÙ INTERESSANTI

Per investire sul trend tecnologico è importante sapere quali sono i settori chiave dove la tecnologia giocherà un ruolo di primo piano anche nel prossimo futuro. J.P. Morgan Asset Management è convinta che per cogliere le opportunità offerte dal cambiamento bisogna affidarsi ad analisti e consulenti preparati, in grado di offrire uno sguardo attento e trasversale sui vari settori, come quello del cloud computing, delle automobili a guida autonoma e dello streaming, passando per l'intelligenza artificiale, 5G e pagamenti elettronici.

COSA ASPETTARSI DAL FUTURO

Il cambiamento accelera il passo con eventi di rottura inaspettati, come la pandemia da coronavirus. La penetrazione digitale avrà un impatto sempre maggiore nella vita delle persone e nelle scelte finanziarie. Secondo molti analisti, nel 2021crescerà il numero di chi investirà in tecnologie disruptive. In questo contesto, J.P. Morgan Asset Management offre una selezione di comparti per investire nel settore della tecnologia, con fondi strutturati per cogliere le opportunità offerte dalla disruption, una rottura con il passato che resterà una costante anche nel prossimo futuro.

