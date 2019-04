Iva, M5s: "Se il ministro Tria vuole aumento passi pure al Pd"

"Se Tria vuole un aumento dell'Iva può passare al Pd. Per anni il Pd altro non ha fatto che alzare le tasse ai cittadini". Lo dicono fonti M5s, aggiungendo: "Quindi se Tria è così desideroso di aumentare l'Iva può scegliere un'altra collocazione. Con questa maggioranza non esiste". "L'Iva non aumenterà. Punto. Questo è l'impegno della Lega. Siamo al governo per abbassare le tasse, non per aumentarle", conferma l'altro vicepremier Matteo Salvini.