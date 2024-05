In Italia inflazione in calo ad aprile: terza più bassa nell'Eurozona

Ad aprile l'inflazione in Italia, in calo allo 0,9% rispetto all'1,2% di marzo, è stata la terza più bassa registrata nell'Eurozona.

È quanto emerge dai dati pubblicati da Eurostat. Tra i venti Paesi del club dell'euro, ad aprile il tasso medio dei prezzi al consumo, calcolato con l'indice Ipca, è stato più basso soltanto in Lituania (0,4%) e Finlandia (0,6%). In tutta l'Ue, evidenzia l'istituto europeo di statistica, il mese scorso l'inflazione è scesa in 15 Paesi, tra cui l'Italia, è rimasta stabile in 4 ed è invece aumentata in 8.