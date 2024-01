Ita-Lufthansa, Ue: via a un'indagine per tutela mercato e prezzi

La Commissione Ue annuncia un'indagine approfondita antitrust sull'operazione Ita-Lufthansa per accertarsi che venga tutelata la libera concorrenza.

I vertici di Bruxelles, spiega infatti la vicepresidente della Commissione responsabile per la Concorrenza, Margrethe Vestager, intendono "valutare l'operazione e garantire che l'acquisizione di Ita non riduca la concorrenza nel traffico a corto e lungo raggio e non comporti un aumento dei prezzi, una minore disponibilità o una qualità inferiore dei servizi di trasporto aereo di passeggeri da e verso l'Italia". La decisione arriverà a giugno.