Ita-Lufthansa, Commissione Ue vuole approfondire l'indagine: si va verso la fase 2

La Commissione Ue sarebbe pronta a portare l'operazione Ita-Lufthansa alla fase due dell'indagine formale avviata a inizio dicembre.

Gli impegni presentati da Lufthansa per scongiurare turbamenti alla concorrenza nei cieli europei non sarebbero sufficienti per Bruxelles, che nei giorni scorsi aveva già annunciato lo slittamento al 29 gennaio del termine per concludere la prima fase dell'esame. Le indicazioni che circolano nel settore, affermano fonti, "fanno pensare che l'operazione andrà incontro a un'indagine completa", allungando di 4 mesi i tempi per l'eventuale via libera.