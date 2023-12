Istat: quasi tre minori su dieci a rischio povertà, uno su due al Sud e nelle Isole

Rischio povertà e famiglie

L'Istituto di statistica ha raccolto dati e numeri sulla situazione nella sua Indagine annuale 2022 su Reddito e condizioni di vita. Il rischio riguarda dunque 2 milioni e 340mila minori, mentre tra gli adulti si parla di circa 14 milioni e 304mila persone. L'incidenza del rischio di povertà o esclusione sociale cresce con il crescere dell'età dei minori: 30,7% per i ragazzi e le ragazzi dai 12 ai 15 anni rispetto al 26,8% per quelli fino a sei anni. Se il minore di 16 anni vive in una famiglia monoreddito ha un rischio oltre tre volte superiore (56%) rispetto a quello dei minori in famiglie plurireddito (15,7%), mentre il divario è più contenuto per il totale degli individui (40,8% per quelli in famiglie monoreddito contro il 15,6% nelle famiglie plurireddito).