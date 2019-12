Istat: "Nell'ultimo anno migliorato benessere, corre il Nord"

In Italia nell'ultimo anno gli indicatori del benessere "segnalano un miglioramento". Lo rende noto l'Istat nel suo rapporto sul benessere equo e sostenibile. "Oltre il 50% del totale dei circa 110 indicatori per cui è possibile il confronto (115 per il totale Italia e 108 per le ripartizioni) registra un miglioramento in tutte le aree del Paese, con valori più elevati al Nord (59,3%) e più bassi al Centro (50,9%)", sottolinea l'istituto di statistica.