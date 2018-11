Istat, nel terzo trimestre il fatturato dei servizi è fermo

Brusca frenata per l'indice generale del fatturato dei servizi che, nel terzo trimestre 2018, "presenta una variazione congiunturale nulla, interrompendo la fase espansiva iniziata nel terzo trimestre 2014". Secondo i dati Istat, rispetto al secondo trimestre del 2018, aumenta "solo e in misura contenuta il fatturato del settore trasporto e magazzinaggio, mentre si rilevano flessioni per le attività professionali, scientifiche e tecniche".