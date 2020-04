Istat: nel 2019 spesa sanitaria ai minimi dagli anni 90

L'importo sale a quasi 508 miliardi se si includono anche le prestazioni erogate da istituzioni private. Dal 1995 ad oggi, si aggiunge, la spesa per prestazioni sociali è più che raddoppiata e nel 2019 è pari a 2,3 volte quella del 1995.

Per disoccupazione-cig 2019 13 miliardi, spesa salirà Le indennità di disoccupazione hanno raggiunto "il livello massimo di spesa nel 2019 (12,6 miliardi)", mentre la spesa per la Cassa integrazione guadagni "è ritornata a livelli molto bassi, analoghi a quelli precedenti la crisi economica del 2009 (849 milioni)". In totale quasi 13,5 miliardi. Lo indica il report Istat sulla protezione sociale, aggiungendo che le indennità di disoccupazione e le spese per la Cig "sono destinate a crescere nel 2020 per effetto dei decreti per il sostegno al reddito dei lavoratori a seguito della chiusura delle attivita' per l'emergenza Covid-19".