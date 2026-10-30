Istat, inflazione a ottobre +5,4%: è il dato più alto da oltre tre anni

Questo +5,4% su base annua è il dato più alto da oltre tre anni, tornando a quello di agosto 2023. Dopo casa, elettricità e combustibili, la divisione di spesa che è cresciuta di più su base tendenziale è quella dei trasporti (+9,3%) seguita da informazione e comunicazione (+4%). Il settore che ha avuto l’andamento più contenuto è quello di abbigliamento e calzature (+0,7%) ma una crescita dei prezzi contenuta è stata registrata anche dalla sanità (+1,3%) e l'istruzione (+1,3%). Ristoranti e alloggio segnano un +3,3% tendenziale, mentre per i prodotti alimentari e le bevande analcoliche si registra a ottobre un +2,9%. L'inflazione acquisita per il 2026 per abitazione, acqua, elettricità e combustibili è del 7,8% mentre quella acquisita per i trasporti è già al 5%.