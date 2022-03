Istat: "Inflazione a un livello preoccupante, non migliorerà"

Il livello dei prezzi è "preoccupante", soprattutto per le famiglie meno abbienti.

È l'allarme lanciato dal presidente dell'Istat, Gian Carlo Blangiardo. "Come statistiche ufficiali non siamo in grado di poter dare un'indicazione rispetto a qualcosa che non è sotto controllo. Viviamo praticamente alla giornata. Non c'è nulla che faccia sperare che le cose possano migliorare", ha aggiunto.