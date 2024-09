Istat, salgono i prezzi delle case: aumento del 2,9% nel secondo trimestre 2024

L'Istat chiarisce che va tenuto in considerazione il contesto in cui si stanno manifestando gli aumenti: c'è una lieve ripresa della compravendita. L''Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate per il settore residenziale ha registrato un aumento dell'1,2% della variazione di tendenza nel secondo trimestre del 2024. Il trimestre precedente ha invece visto un -7,2%. "Una diretta conseguenza del cambio di rotta della politica monetaria della Bce che sta avendo come risultato un abbassamento dei tassi di interesse e, quindi, del costo dei mutui, rendendo di nuovo possibile per una famiglia acquistare casa", spiega Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.