Istat: "Ad aprile cala la fiducia di consumatori e imprese"

Terzo calo consecutivo per il clima di fiducia dei consumatori. Ad aprile, rileva l'Istat, l'indice passa da 111,2 a 110,5, raggiungendo il livello più basso da luglio 2017. Anche la fiducia delle imprese torna a scendere: da 99,1 a 98,7. In particolare, per la manifattura si tocca il minimo da febbraio 2015. Fa eccezione il settore delle costruzioni, con un aumento che riporta al massimo da aprile 2007.