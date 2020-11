Istat: a settembre vendite al dettaglio -0,8% mese, +1,3% anno

ansa

A settembre si stima, per le vendite al dettaglio, una diminuzione rispetto ad agosto dello 0,8% in valore e dello 0,4% in volume. In calo le vendite dei beni non alimentari (-1,3% in valore e -0,7% in volume) mentre quelle dei beni alimentari sono sostanzialmente stazionarie. Lo rende noto l'Istat che sottolinea inoltre come su base annua le vendite al dettaglio aumentino dell'1,3%.