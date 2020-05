Istat: "A causa del lockdown 385mila occupati in meno"

Il direttore per la produzione statistica dell'Istat, Roberto Monducci, in audizione in commissione Lavoro al Senato, ha spiegato che l'impatto sull'occupazione del lockdown potrebbe essere di 385mila occupati in meno. "Stimiamo che in media d'anno l'impatto sia di quasi 2 punti di valore aggiunto e di 2,2 punti di occupazione, per poco meno di 400mila occupati" ha spiegato.