Irpef agricola, taglio costerà 200 milioni nel 2025 e 130 nel 2026

L'emendamento del governo sull'Irpef agricola prevede che il taglio sull'imposta, previsto per due anni, costerà 220,1 milioni per il 2025 e 130,3 per il 2026.

Le risorse vengono recuperate dal fondo per l'attuazione della delega fiscale. Per il 2027 la misura porterà invece una dote al fondo: nel testo si prevede un incremento di 89,9 milioni euro tramite l'utilizzo delle maggiori entrate.