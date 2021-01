Investire puntando sull'innovazione

Il 2021 si è aperto nello stesso modo in cui si è concluso il 2020. I mercati proseguono sulla via del rialzo: prevale una forte propensione al rischio. Tra i motivi, per J.P. Morgan Asset Management c'è anche la partenza delle campagne vaccinali che contribuiscono a rendere più rosee le prospettive per l'economia mondiale. Il contesto è positivo e, sebbene ci si possa attendere qualche battuta d'arresto nel breve termine, nei prossimi mesi è lecito attendersi una crescita superiore al trend. In questo contesto, quindi, occorre essere selettivi in ottica investimento.

INVESTIRE SUL MONDO DEL FUTURO

Se nell'immediato i mercati possono scontare le tensioni legate alla pandemia e alle misure restrittive sulle economie, investire con un approccio che guarda al futuro è un modo per generare rendimenti finanziari sostenibili nel lungo termine. Guardare, quindi, ai trend tematici consente di puntare sul mondo del futuro, dando priorità ai cambiamenti strutturali che rappresentano un'opportunità interessante per i portafogli.

PUNTARE SULL'INNOVAZIONE

Tra i trend tematici individuati da J.P. Morgan Asset Management, la salute e la tecnologia sono al centro della strategia di investimento. La salute è un settore interessato di una radicale trasformazione, grazie a innovazioni che si moltiplicano e ad una domanda sostenuta nei Paesi Emergenti. Questi fattori rappresentano un'ampia gamma di opportunità per gli investitori che decidono di sfruttare una tematica di lungo termine per ricercare performance in portafoglio.

LA DISRUPTION AL CENTRO DEL CAMBIAMENTO

La digitalizzazione, i servizi internet legati alla “stay at home economy” e i pagamenti elettronici sono settori che hanno vissuto una crescita importante durante questi mesi di emergenza sanitaria, caratterizzati da lockdown alternati che hanno costretto la maggior parte della popolazione mondiale a stare in casa. L'evoluzione tecnologica ha una costante: la disruption. Un fenomeno innovativo di rottura in grado di segnare una svolta rispetto alle tecnologie passate, che ha registrato un'accelerazione durante la pandemia. Ma è destinato a crescere in futuro.

INVESTIRE SUL TREND TECNOLOGICO

Per cogliere le opportunità, in ottica investimento, occorre avere il supporto di professionisti preparati, in grado di fornire uno sguardo attento a tutti i settori, con la giusta flessibilità nel cogliere cambiamenti che avvengono ad alta velocità, mantenendo una visione di lungo termine.

LE SOLUZIONI DI INVESTIMENTO

JP Morgan Funds - US Technology Fund mira a offrire la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo principalmente in società americane operanti nei settori della tecnologia, dei media e delle telecomunicazioni. Tra i principali titoli ci sono Tesla, Facebook, PayPal e Nvidia. Il comparto Europe Dynamic Technologies Fund, invece, punta alla crescita del capitale nel lungo periodo, puntando su società europee operanti nei settori tech, come Ericsson, Logitech International e STMicroelectronics, solo per citarne alcune.

Contenuto a cura di Financialounge.com