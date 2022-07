Investimenti sostenibili, ecco come evitare le trappole del greenwashing

La tecnica di comunicazione o di marketing tramite la quale si propongono come sostenibili le proprie attività, esaltando gli effetti positivi di alcune iniziative e al contempo cercando di occultare l'impatto ambientale negativo di altre o dell'impresa nel suo complesso. È questa la definizione di greenwashing, l'ecologismo di facciata, una vera e propria trappola per gli investitori orientati alla sostenibilità.

CONFUSIONE NEI CONSUMATORI

greenwashing

Di solito la comunicazione improntata sulnon fornisce informazioni o dati puntuali che supportino quanto dichiarato e quando vengono forniti sono etichettati come “certificati” senza che siano riconosciuti da organi autorevoli e finiscono solo per creare confusione nei consumatori. “È davvero spiacevole sfruttare la sostenibilità per carpire la buona fede di chi è attento all'investimento responsabile”, commentano gli esperti di Raiffeisen Capital Management preoccupati dal potenziale pericolo di perdita di fiducia.

I RISCHI NEL SETTORE FINANZIARIO

settore finanziario

“Una volta che i consumatori scoprono di essere stati ingannati è molto difficile ricostruire l'immagine e la reputazione della società”, spiegano i gestori di Raiffeisen. Per quanto riguarda il, è particolarmente importante l'identificazione delle aziende che realmente hanno incorporato la sostenibilità all'interno della propria organizzazione, soprattutto per gli investitori ESG. Il rischio, altrimenti, è quello di finanziare progetti e imprese che non apportano alcun beneficio per l'ambiente e le persone.

RCMREPORT.IT, UN AIUTO CONCRETO CONTRO IL GREENWASHING

analizzare e rivelare i veri elementi di sostenibilità

Come evitare le trappole del greenwashing? Un aiuto concreto lo fornisce il sito, tutto dedicato ai Raiffeisen SustainAbility Report. Un nuovo progetto sviluppato con una metodologia proprietaria che misura la sostenibilità dei fondi sostenibili della casa, definendone non soltanto il valore assoluto ma anche il posizionamento in riferimento ai fondi concorrenti di mercato. L'obiettivo consiste nell'dei fondi comuni attraverso l'utilizzo d'avanguardia di dati certificati.

L'ESEMPIO DELLA CATEGORIA DEI FONDI BILANCIATI FLESSIBILI

Regolamento Europeo

Analizziamo, per esempio, la categoria Morningstar dei fondi Bilanciati Flessibili, composta (al momento dell'analisi a fine marzo 2022) da 898 fondi, di cui 262 ‘Articolo 8' (cioè che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali aspetti) delche disciplina l'informativa nel campo della finanza sostenibile (SFDR), e 208 hanno ottenuto l'ESG Quality Score di MSCI ESG. Tra questi figura il fondo Raiffeisen Bilanciato Sostenibile.

RAIFFEISEN BILANCIATO SOSTENIBILE

punteggio di qualità del fondo

Nel Raiffeisen SustainAbility Report del marzo 2022 è possibile consultare i principali indicatori di performance di sostenibilità del fondo a cominciare dall'ESG Rating AAA (il massimo della scala) ratificato da MSCI. Il, che valuta la resilienza delle partecipazioni aggregate ai rischi ESG nel lungo termine e che spazia da 0 (peggiore) a 10 (migliore), è pari a 8,72 contro il punteggio medio di 7,27 dei 208 fondi della categoria Bilanciati Flessibili di Morningstar, che sono articolo 8 secondo la SFDR e hanno il punteggio ESG Quality Score di MSCI ESG.

CONTROVERSIE AZIENDALI, IMPATTO E ALLINEAMENTO AGLI SDGS DELL'ONU

Raiffeisen Bilanciato Sostenibile

Proseguendo nella lettura del report del fondoè poi possibile consultare l'esposizione alle controversie aziendali, problematiche che possono generare criticità giudiziarie alla società, con dirette conseguenze finanziarie e reputazionali. Disponibili anche gli indicatori di “Impatto”, cioè gli effetti socio ambientali positivi generati dagli investimenti del fondo, e l'allineamento del fondo ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite, la rotta per raggiungere un mondo migliore e piùsostenibile nel 2030.

I RAIFFEISEN SUSTAINABILITY REPORT

greenwashing

I Raiffeisen SustainAbility Report si propongono di offrire una sostenibilità sincera, capace di evitare ogni equivoco dicon dati e informazioni dettagliate e certificate per il fondo Raiffeisen Bilanciato Sostenibile, ma anche per tutta l'offerta SRI di Raiffeisen, sia in termini assoluti che in confronto con i fondi della medesima categoria Morningstar e con lo stesso profilo SFDR.