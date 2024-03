Investimenti raddoppiati sulle reti idriche ma si perde ancora il 42%: profondo divario tra Nord e Sud

Il valore degli investimenti si avvicina progressivamente, restando tuttavia distante, alla media europea degli ultimi cinque anni, pari a 82 euro per abitante. La filiera idrica estesa genera valore per 367,5 miliardi di euro , pari al 19% dell'intero Pil nazionale, un valore in crescita dell'8,7% rispetto al 2021. Le perdite però, rappresentano un costo altissimo per un comparto che – fanno notare gli operatori del settore - vale il 20% del Pil, con un valore di 367,5 miliardi di euro, in crescita dell’8,7% rispetto al 2021, e che coinvolge oltre 90 mila lavoratori e ha un impatto decisivo su agricoltura, industria, energia.

Gli investimenti nel settore idrico

Negli ultimi anni le tariffe del servizio idrico sono aumentate di circa il 5% annuo, anche se quelle italiane rimangono tra le più basse d'Europa. Il valore degli investimenti sostenuti dalla tariffa è cresciuto fino a circa 4 miliardi l'anno, a fronte di un fabbisogno per il settore stimato in almeno 6 miliardi annui. Benché il Pnrr stia dando un impulso significativo con circa un miliardo in più stanziato, attraverso la rimodulazione, per la riduzione delle perdite, serviranno più risorse: circa 0,9 miliardi di euro l'anno fino al 2026 e almeno 2 miliardi di euro l'anno dopo la chiusura del Piano, così da raggiungere i 100 euro per abitante. La filiera idrica estesa genera valore per 367,5 miliardi di euro, pari al 19% dell'intero Pil nazionale, un dato in crescita dell'8,7% rispetto al 2021. Esiste però un sostanziale divario tra nord e Sud con una capacità di investimento tra le gestioni industriali e quelle comunali "in economia", diffuse soprattutto nel Meridione: qui gli investimenti medi si sono attestati su 11 euro per abitante; dei 1.465 Comuni in cui la gestione di almeno uno dei servizi è "in economia", l'80% si trova al Sud per una popolazione interessata pari a circa 7,6 milioni di persone".