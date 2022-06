Invesco lancia il fondo sul Metaverso

Una transizione epocale che impatterà ogni settore, sviluppando un nuovo

mondo immersivo

Metaverso

società tecnologiche

che segna l'avvento del web 3.0. È quanto è destinato sempre più a fare il, un innovativo spazio ibrido, interconnesso, senza più barriere, all'interno del quale le applicazioni sono infinite con interessi diffusi: non solo per le, ma anche per il settore dell'istruzione, per l'automotive, per i beni di consumo, per i viaggi, per lo sport, per il fitness, per l'intrattenimento e per ogni altra forma di business.

UN MERCATO DA OLTRE 1.000 MLD DI DOLLARI ENTRO IL 2030

Invesco

Metaverse Fund

300 miliardi di dollari

Giuliano D'Acunti

Invesco

Per cogliere le migliori opportunità di questo universo immersivo che rivoluzionerà il mondo,ha lanciato il. “Le stime indicano un tasso di crescita annuo del 43% con un giro d'affari dinel 2025 per sorpassare i 1.000 miliardi di dollari entro il 2030. Il cambiamento è già iniziato: non resta che farsi trovare pronti all'appuntamento con il futuro”, afferma, Country Head Italy

LE OPPORTUNITÀ SONO REALI

Metaverso

gaming

mappe immersive.

Anche perché, se i mondi delsono virtuali, le opportunità sono reali. In questa fase iniziale, per esempio, le maggiori occasioni le presentano le aziende che sviluppano le infrastrutture e le tecnologie di supporto necessarie per implementare il Metaverso, ma le prime applicazioni sono già visibili nel, nei musei digitali, in ambito manifatturiero, e nelle

SETTE DIVERSI SETTORI

Metaverse Fund

piattaforme immersive

blockchain

spazia su sette diversi settori. L'hardware, cioè i dispositivi per accedere al Metaverso, i sistemi operativi e informatici di nuova generazione, le reti e il loro potenziamento per un'iperconnettività in tempo reali. Focus anche sugli strumenti di interscambio, di pagamento e i protocolli necessari per integrare i due mondi, sullesviluppate con Intelligenza Artificiale,e realtà aumentata, e infine sui contenuti, sui servizi e sugli asset che consentiranno la digitalizzazione dell'economia reale, dallo shopping al gaming, dall'entertainment allo sport.

UNA RIGOROSA SELEZIONE PROMUOVENDO ANCHE I CRITERI ESG

criteri ambientali

Metaverso

Il fondo, che promuove anche, sociali e di governance (ESG), mira a cogliere le opportunità derivanti da questa rivoluzione, selezionando aziende il cui fatturato deriverà almeno per il 10% dale quelle la cui crescita nei prossimi 3 anni sarà legata per il 10% o più alla nuova business line. Forte attenzione anche sui fornitori o provider di materiali o soluzioni per aziende impegnate nel Metaverso. Alla base del processo di investimento della gestione attiva, opera un team di gestione di comprovata esperienza a livello globale, che analizza costantemente i possibili sviluppi della filiera del Metaverso.

INDIVIDUARE LE MIGLIORI OPPORTUNITÀ

piccole e medie imprese

tecnologia

Metaverso

La priorità del team consiste nell'individuare le migliori opportunità offerte dalla combinazione tra solidità delle grandi aziende e le potenzialità dellealtamente specializzate ed essenziali per la trasformazione. Cercando di selezionare sia tra i cosiddetti “architetti”, le società del mondo dellache si sono impegnate a far diventare realtà il concetto di, e sia tra i “facilitatori”, le aziende afferenti ai settori più disparati che ne costruiranno l'infrastruttura.

L'ESEMPIO DEL DIGITAL TWIN, IL GEMELLO VIRTUALE

D'Acunti.

operazioni chirurgiche

“Il Metaverso è un ‘genesis trend', un fenomeno destinato a cambiare profondamente il mondo in cui viviamo", conclude"Si potrà, ad esempio, analizzare e monitorare il corpo umano con la possibilità di creare un “digital twin”, un gemello virtuale su cui poter testare leper prevenire efficacemente eventuali conseguenze indesiderate". Oppure, nel caso del settore dell'istruzione, si potranno seguire le lezioni con esperienze immersive in cui, per esempio, si potrà incontrare Cicerone che illustra come funziona l'apparato politico dell'antica Roma passeggiando tra i senatori.