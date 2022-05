Invesco: ecco i settori protagonisti del Metaverso

Nell'articolo “Metaverso, vero fattore rivoluzionario”

Giuliano D'Acunti

Invesco Italia

Metaverso

, Country Head di, ha spiegato come il, un mercato già in forte espansione, possa dare una sferzata e una spinta a molteplici settori. In questo articolo il manager passa in rassegna questi settori, illustrando i dettagli dei benefici di questa innovazione rivoluzionaria.

GAMING E SOCIAL MEDIA

gaming

Metaverso

Fortnite

D'Acunti

esperienze più immersive

Snapchat

“Tra i principali beneficiari spicca il settore del. Alcuni elementi fondanti delesistono già in alcuni videogiochi famosi come, e sempre più spesso il settore fa uso di tecnologie come realtà virtuale (VR), realtà aumentata (AR) e intelligenza artificiale (IA)” riferisce. Secondo il quale anche i social media e i servizi di video conferenza potrebbero trarre vantaggio dal Metaverso, sfruttandone le, intime e collaborative. Ad esempio,fa già uso di alcuni aspetti dell'AR, mentre piattaforme come Teams e Zoom offrono un assaggio degli incontri digitali con un numero illimitato di partecipanti e funzionalità monetizzate come l'accesso VIP.

E-LEARNING E TELEMEDICINA

e-learning,

corsi di scienze online

Metaverso

XRHealth

L'che ha conosciuto un significativo sviluppo dall'inizio della pandemia, risulterà un altro dei segmenti favorito dal Metaverso. Una trasformazione che è già in atto come nel caso del Seoul Metropolitan Office of Education in Corea del Sud che, durante la pandemia, ha iniziato a utilizzare VR e avatar per i. Stesso discorso per la telemedicina. In questo ambito ilrenderà più personali le interazioni a distanza tra pazienti e medici. Un esempio? La startup medica, che ha sviluppato un ambiente virtuale per offrire supporto in aree come la gestione del dolore e la terapia fisica.

INDUSTRIA DELL'INTRATTENIMENTO

Travis Scott

Ariana Grande

Fortnite

Un terreno particolarmente fertile e dalle molteplici potenzialità legate alla ‘creatività distruttiva' è l'industria dell'intrattenimento. Le performance offerte dai cantantitramite i rispettivi avatar sulla piattaformane hanno fornito un esempio concreto: è possibile partecipare ad un concerto senza nessun viaggio, nessuna coda e con una perfetta visuale in 3D.

E-COMMERCE

e-commerce

Gucci

Il probabile teatro di innovazione senza precedenti dovrebbe però essere l'. Il Metaverso consentirà ai consumatori di "provare" i prodotti prima di acquistarli, e alcuni marchi stanno persino sviluppando articoli firmati per gli avatar: di recenteha venduto una borsa virtuale per 4.115 dollari, una cifra superiore al prezzo di vendita dell'equivalente fisico .

I VOLUMI GENERATI DAL METAVERSO

Metaverso

286 miliardi di dollari

gaming

750 miliardi

Ma quali potrebbero essere i volumi generati dalin ciascuno di questi mercati? Secondo alcune recenti stimeper il settore delnel 2025, fino aper quello dei social media, fino a 50 miliardi per quello delle videoconferenze, fino a 415 miliardi per quello dell'e-learning, fino a 276 miliardi per quello della telemedicina, fino a 447 miliardi per quello dell'intrattenimento online e fino a 20.000 miliardi per quello dell'e-commerce.

UNA REALTÀ SEMPRE PIÙ TANGIBILE

imprese globali

D'Acunti

È importante sottolineare che, esattamente come per internet, nessuno potrà possedere il Metaverso. Saranno numerosi i contributori, dagli individui alle startup fino alle, che avranno un ruolo nella sua creazione e nel suo funzionamento durante le varie fasi del suo sviluppo. “Il Metaverso diventerà una realtà sempre più tangibile: potrebbero anche volerci molti anni per realizzarne lo straordinario potenziale, ma non vi sono dubbi che accadrà” puntualizza, sicuro che lo sconvolgimento che apporterà sarà comparabile o persino maggiore di quello generato dai precedenti megatrend tecnologici.