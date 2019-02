Inps: ore cassa integrazione -12,3% annuo a gennaio

A gennaio il numero di ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate è stato pari a 15,2 milioni, in diminuzione del 12,3% rispetto allo stesso mese del 2018 (17,3 milioni). Per quanto riguarda gli interventi ordinari (Cigo) le ore autorizzate sono state 7,2 milioni, in aumento del 5% sull'anno e del 12,% su dicembre. Gli interventi straordinari (Cigs) hanno visto invece 7,8 milioni di ore autorizzate (-22% annuo, +2,5% su dicembre).

Gli interventi in deroga (Cigd), si sono tradottio infine in circa 189mila ore autorizzate: il 58,7% in meno rispetto al gennaio 2018 e il 299,8% in piu' nel confronto con dicembre.