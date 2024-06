Inps, nel 2023 lavoratori domestici in calo del -7,6%: flessione per colf e badanti

Sono oltre 833 mila i lavoratori in ambito domestico in Italia. Numeri in calo rispetto al 2022, soprattutto per quanto riguarda i contribuenti, in particolare per le figure di colf e badanti. È la fotografia scattata dal report 2024 curato dall'Osservatorio dell'Inps, presentato oggi 20 giugno durante il convegno "Evoluzione del lavoro domestico in Italia: analisi e prospettive a 50 anni dal primo contratto collettivo nazionale".