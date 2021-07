Inps: con pandemia -2,8% occupati, crollo indipendenti 

Ansa

Tra l'ultimo trimestre del 2019 e il primo del 2021 gli occupati in Italia si sono ridotti del 2,8%, con un calo sostenuto soprattutto per gli indipendenti diminuiti del 5,1%. E' quanto emerge dal Rapporto annuale Inps. Per i lavoratori dipendenti il calo è stato del 2,1%. I licenziamenti, esclusi quelli disciplinari, si sono dimezzati passando dai 560.000 medi annui nei 24 mesi precedenti la pandemia a 230.000 tra marzo 2020 e febbraio 2021.