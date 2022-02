Inps, anche nel 2023 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni

Una circolare dell'Inps precisa che nel 2023 i requisiti per l'accesso alla pensione adeguati all'incremento della speranza di vita non cambiano per cui si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e in pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne).

I requisiti per l'accesso alla pensione potranno cambiare dal 1 gennaio 2025 per la pensione di vecchiaia e dal 2027 per quella anticipata.