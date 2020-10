Inps: a novembre aumento pensioni invalidità fino a 651 euro l'anno

ansa

Aumenti in arrivo per le pensioni di invalidità: a novembre l'Inps includerà la maggiorazione sociale per i soggetti titolari di pensione da invalidità civile totale al 100%, i sordi, i ciechi civili assoluti e gli inabili ex legge 222/1984. Si tratta di un incremento fino a 651,51 euro per 13 mensilità previsto dalla legge n. 448/2001 esteso ai soggetti dai 18 anni di età (e non 60 come previsto prima della sentenza della Corte Costituzionale).