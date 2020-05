Inps: 4,7 milioni le domande per i 600 euro, respinte 1,1 milioni

L'Inps ha ricevuto 4.772.178 domande per il bonus di 600 euro ai lavoratori autonomi per la pandemia da coronavirus. Tra queste, ne sono state accolte 3.668.968 mentre oltre 1,1 milioni di richieste sono state respinte. Lo rende noto l'Istituto di previdenza precisando che 225mila presentavano un Iban sbagliato, 300mila erano cumulate con pensione o reddito di cittadinanza, 630mila non hanno superato i controlli o sono in fase di verifica.