Inps: 1,3 mln famiglie con Reddito Cittadinanza, oltre 3 mln persone

L'Inps ha accolto da aprile 1,5 milioni di domande di Reddito di Cittadinanza per altrettante famiglie e di queste 166mila sono decadute dal diritto. I nuclei restanti (1,3 milioni) sono costituiti per 1,2 milioni da percettori di Reddito di Cittadinanza, con circa 3 milioni di persone coinvolte, e per 137mila da percettori di Pensione di Cittadinanza, con 156 mila persone coinvolte. Lo si legge nell'Osservatorio Inps sui dati di settembre.