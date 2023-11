Bce, Lagarde: "Inflazione risalirà, potremmo ancora alzare i tassi"

"Abbiamo affrontato un grande shock inflattivo e abbiamo fatto dei grandi aggiustamenti come risposta. Gli effetti si stanno progressivamente sentendo e la pressione dell'inflazione si sta allentando. Ma abbiamo ancora strada da fare", ha detto ancora Lagarde.

"Riportare inflazione al target"

La nostra politica monetaria, ha spiegato, "è in una fase in cui dobbiamo essere attenti alle differenti forze che impattano sull'inflazione, ma sempre concentrati sul nostro mandato", ovvero "riportare l'inflazione al target, e non affrettarci verso conclusioni premature basate su sviluppi di breve termine".