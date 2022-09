Inflazione, ad agosto record in zona euro: al 9,1%

Il tasso di inflazione nell'area euro ad agosto 2022 è confermato al valore record del 9,1% indicato nella stima preliminare, rispetto all'8,9% di luglio (3% ad agosto 2021).

Nell'Ue è del 10,1%, rispetto al 9,8% di luglio (3,2% a luglio 2021). Lo comunica Eurostat. L'Italia è in linea con l'eurozona con il 9,1%, rispetto però al 9% indicato nella stima preliminare. Tassi più bassi in Francia (6,6%), Malta (7,0%) e Finlandia (7,9%). Picchi in Estonia (25,2%), Lettonia (21,4%) e Lituania (21,1%). Il contributo più alto resta quello dell'energia, che incide per 3,95 punti percentuali sull'inflazione nell'eurozona.