Industria, Istat: la produzione sale dello 0,1% a ottobre, +1% su base annua

La produzione industriale sale dello 0,1% a ottobre rispetto al mese precedente ed è in aumento, su base annua, dell'1% nei dati corretti per gli effetti di calendario, secondo gli indici Istat. Nei dati grezzi l'incremento è del 4,2%. "Riprende a crescere la produzione industriale", si legge nella nota. "Risultano in crescita i beni di consumo", mentre diminuiscono l'energia e i beni intermedi".