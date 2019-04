Inclusione sociale donne e bimbi, l'Italia resta in coda all'Ue

In Italia non migliora l'inclusione di donne, adolescenti e bambini più a rischio di esclusione sociale e povertà rispetto ai maschi adulti.E così, per il secondo anno consentivo, il nostro Paese si attesta al 27esimo posto del WeWorld Index su 171 paesi. Una situazione peggiore non solo dei maggiori Paesi Ue (Francia 12esima, Germania 14esima, Gran Bretagna 16esima), ma anche di Bulgaria (24esima), Repubblica Ceca (19esima) e Portogallo (20esimo).