Incentivi auto, arrivano i nuovi ecobonus: dal 3 giugno le domande

Lo comunica il Mimit, sottolineando che "la nuova piattaforma Ecobonus per il servizio di prenotazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti, sarà attiva dal 3 giugno alle ore 10. Sul sito , gestito da Invitalia per conto del Mimit, saranno resi disponibili i moduli per chiedere il bonus e le tabelle che riportano i criteri di attribuzione dei contributi. Sono disponibili risorse per un totale di un miliardo di euro.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm sulla la rimodulazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti .

Tgcom24

Per l'Ecobonus 2024, misura promossa dal ministero delle Imprese e del Made in Italy guidato dal ministro Adolfo Urso, sono disponibili risorse pari a 950 milioni di euro a cui si aggiungono 50 milioni per i veicoli per l'anno in corso stanziati dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per un totale di un miliardo di euro.

Urso: "Il fondo stanziato è sufficiente" Le risorse stanziate per l'ecobonus per incentivi auto sono "importanti e significative", e sono "sufficienti", ha assicurato il ministro Urso rispondendo ad una domanda sulla possibilità che, invece, possa essere necessario un aumento del fondo. "Le risorse sono significative, come mai nel passato, un miliardo di euro, un miliardo di euro, sia per auto sostenibili e ibride, sia per auto elettriche. Risorse importanti e significative c he io ritengo sufficienti in questa fase del 2024", ha detto Urso a margine di una intervista al festival dell'Economia di Trento organizzato da Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma.