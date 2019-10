In Borsa Fca vola e Peugeot crolla, ecco perché: azionisti italiani premiati più dei francesi

Dopo l’annuncio del matrimonio tra Fiat Chrysler e la francese Psa, in Borsa i due titoli hanno reagito in maniera completamente opposta: mentre a Piazza Affari le azioni Fca hanno registrato un balzo dell’8,78%, dopo un avvio di contrattazioni in cui non erano riuscite a far prezzo, a Parigi Psa ha avviato le contrattazioni in calo dell’11%, per poi stabilizzarsi su un -7,4% a 24 euro.