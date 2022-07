In arrivo il super wireless, più veloce grazie alla luce

Come funziona

- La rivoluzione tecnologica è pari a quella avvenuta nelle connessioni via cavo con l'arrivo delle fibre ottiche. Il super wireless, grazie a un chip in silicio grande 5 millimetri, arriverà a essere cento volte più veloce ed efficiente.Il microcircuito, descritto sulla rivista Light: Science & Applications, riesce a ricevere separatamente i fasci di luce che vengono poi ordinati e manipolati da una moltitudine di microscopiche antenne ottiche. L'eliminazione delle interferenze tra i fasci di luce permette, quindi, al chip di gestire una quantità d'informazioni cento volte maggiore rispetto agli attuali sitemi wireless ad alta capacità.

Le applicazioni

- Il campo in cui la ricerca potrà essere sfruttata è vasto, a confermarlo è Andrea Melloni, direttore di Polifab, il centro di micro e nanotecnologie del Politecnico di Milano. Gli utilizzi comprendono sistemi di posizionamento e localizzazione per veicoli a guida autonoma, sensoristica e riconoscimento di oggetti a distanza, dispositivi portatili e indossabili per la realtà aumentata. Il super wireless sarà importante anche nella sfera biomedica, con l'introduzione di nuove tecniche d'indagine per applicazioni biomedicali.

Leadership Italiana

- La collaborazione che ha portato a questo risultato ha confermato l'Italia in una posizione di leadership sulle tecnologie fotoniche per comunicazione, sensoristica e biomedicale, a stabilirlo Marc Sorel, docente di Elettronica dell'Istituto TeCIP (Telecommunications, Computer Engineering, and Photonics Institute) della Scuola Superiore Sant'Anna.