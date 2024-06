Imu, per le seconde case si pagheranno in media 1.022 euro

L'Imu per una seconda casa, in una città capoluogo, costerà quest'anno in media 1.022 euro, con punte di oltre duemila euro nelle grandi città. Lo calcola il Servizio politiche economiche, fiscali e previdenziali della Uil nel Rapporto Imu 2024, in vista della scadenza per il versamento dell'acconto Imu per il 2024, fissata per il 17 giugno. Per l'abitazione principale considerata di lusso il costo dell'imposta patrimoniale sarà in media di 2.531 euro, mentre per le relative pertinenze 99 euro.