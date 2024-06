Imu 2024, si avvicina la scadenza: chi deve pagarlo e come

Sono state anche confermate alcune agevolazioni nel pagamento dell'Imu. La riduzione del 50% della base imponibile è prevista per le abitazioni (escluse categorie A/1, A/8, A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (figli e genitori), a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante sia possessore di un solo immobile abitativo in Italia (oltre eventualmente la propria abitazione principale) e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; gli immobili di interesse storico/artistico; gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; un solo immobile posseduto dai pensionati residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Per le abitazioni locate a canone concordato è prevista una riduzione del 25% (o equivalentemente riduzione al 75%).