Imprese, impiegate sei settimane per pagare 14 adempimenti fiscali

In Italia nel 2017 sono servite "circa 238 ore (oltre sei settimane lavorative) per pagare 14 principali adempimenti fiscali, contro le 138 ore della Francia per nove adempimenti". E' quanto emerge dal focus Censis-Confcooperative sulla competitività. La burocrazia "ha pesato sulle imprese per circa 31 miliardi di euro fra il 2007 e il 2012. La razionalizzazione avrebbe dovuto portare un risparmio di circa 9 miliardi, ma non ce n'è traccia".