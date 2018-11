Ilva, Emiliano: "Regione non ritira ricorso, no a ricatti"

"La regione Puglia non ritirerà il ricorso sulla base di annunci e sarà difficile che qualcuno mi costringa, attraverso pressioni non motivate, a fare alcunché". Lo ha detto il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, a margine di una conferenza sulle 146 assunzioni all'Arpa di Taranto. "Bisogna lavorare e trovare soluzioni per andare avanti nella procedura di vendita dell'Ilva e non ricattare persone, comuni e regioni", ha aggiunto.