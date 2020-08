Il piano di Trump: il vaccino AstraZeneca da annunciare prima delle elezioni

L'ipotesi è quella di accelerare i tempi, per arrivare in tempo alle elezioni. Secondo varie indiscrezioni in arrivo dagli Usa, già riportate da diverse testate americane, questo sarebbe il piano di Trump: annunciare il vaccino e iniziare la distribuzione e l'uso delle stesso prima delle elezioni. Il vaccino sarebbe quello AstraZeneca, sviluppato nel Regno Unito, alla Oxford University ma, secondo gli esperti, al momento testato su un numero relativamente piccolo di soggetti. Intanto la Fda, l'autorità di supervisione del mercato alimentare e farmaceutico, ha autorizzato anche l'uso del plasma per curare i malati di Covid-19.

MOSSA ELETTORALE

Le elezioni presidenziali si avvicinano e la guerra dei sondaggi è entrata nel vivo. La maggior parte delle rilevazioni danno avanti lo sfidante democratico, Joe Biden, anche se i sondaggi vanno sempre presi con la giusta cautela: anche Hillary Clinton era saldamente in vantaggio, prima del voto, quattro anni fa. Trump per recuperare terreno starebbe valutando la possibilità di accelerare i normali standard e procedure per mettere il vaccino sperimentale britannico per il coronavirus davanti agli altri, spingendo per l'approvazione per l'uso negli Stati Uniti.

ALLARGARE IL CAMPIONE

Lo studio per il vaccino inglese coinvolge circa 10mila persone, troppo poche per le agenzie scientifiche americane che richiedono test su almeno 30mila volontari, per arrivare all'autorizzazione alla somministrazione. AstraZeneca si è resa disponibile ad ampliare il campione, ma la questione è sempre legata al tempo: occorre fare in fretta, alle elezioni mancano poco più di due mesi.

L'USO DEL PLASMA

Donald Trump si prepara ad essere ufficialmente designato nella convention repubblicana come candidato per la corsa alla Casa Bianca e la Food and drug administration ha concesso l'autorizzazione all'uso di emergenza del plasma per trattare i malati di coronavirus. Il presidente Trump l'ha definita una “terapia potente”, e ha invitato i guariti a donare il plasma “per contribuire a usarlo nelle cure”. Gli anticorpi presenti nel plasma dei guariti sono già stati utilizzati per curare i malati in diverse parti del mondo, Italia compresa.

