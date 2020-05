Il coronavirus cancella gli eventi: oltre mezzo milione di lavoratori a rischio

Numeri e possibili soluzioni - L'unione dei rappresentanti della Live Industry - agenzie, associazioni e imprese - vuole misure "concrete e immediate" sul fronte degli ammortizzatori sociali per i dipendenti, inclusi i lavoratori stagionali, intermittenti e autonomi, e sul credito d'imposta, al fine di scaricare parte dei costi per le risorse umane, per gli affitti e per la prevenzione del rischio biologico Covid-19 negli eventi.

Un sostegno viene anche invocato sul fronte della fiscalità e della salvaguardia del patrimonio aziendale, attraverso, ad esempio, la detassazione degli utili 2019 e la sospensione dell'acconto Ires e Irap per il 2020, e su quello della liquidita' con l'accesso immediato a finanziamenti fino a 1 milione di euro a tasso 0% a 15 anni garantiti al 100%.



Si stima che la perdita per questo settore, solo nel primo mese di lockdown, abbia superato i due miliardi, che oltre il 30% degli eventi in programma nel 2020 sia stato cancellato e che la partenza non non possa arrivare prima di ottobre 2020.

Il manifesto degli organizzatori di eventi - Per superare le ricadute economiche e rilanciare il sistema, le principali associazioni del settore si sono unite per lanciare un grido d'allarme, attraverso un manifesto e una lettera aperta al premier Giuseppe Conte e ai ministri Roberto Gualtieri, Stefano Patuanelli e Dario Franceschini.

"Questa filiera, che mai prima d'ora aveva richiesto, o avuto accesso ad aiuti o a forme di tutela, oggi è profondamente colpita. Non solo le agenzie e le imprese vedono vanificati mesi di preparazione per i lavori annullati, ma si prevedono mesi di sacrificio per tutti gli operatori. Un percorso che molti non saranno in grado di sostenere e che verrà pagato soprattutto dalle piccole imprese, dai giovani e dai liberi professionisti", commenta Salvatore Sagone, portavoce dei rapporti con i media di .Italialive e presidente del Club degli Eventi e della Live Communication.