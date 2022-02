Il bar dei Cesaroni diventa di Lego

Dal piccolo schermo ai mattoncini. Il bar dei Cesaroni, la celebre serie televisiva dei primi anni Duemila, diventa di Lego e punta a trasformarsi in un set ufficiale. L'idea è di Mirko Di Lillo, 36enne di Maddaloni, in provincia di Caserta, che ha vissuto a Roma per anni, da sempre appassionato alle costruzioni con i celebri mattoncini.

PROGETTO APPROVATO

Per vedere la Garbatella dei Cesaroni sopra una scatola di Lego in vendita sugli scaffali servono 10mila voti che consentirebbero al progetto, approvato da Lego, di essere prodotto e messo in commercio. “Quello che sta accadendo è pazzesco - racconta Mirko all'Ansa -. È nato tutto in maniera assolutamente goliardica e ora rischia di diventare realtà, è stupendo”.

I PROTAGONISTI DELLA SERIE

Non solo l'edificio, in versione Lego, infatti, sono presenti anche i protagonisti della serie, da Giulio (Claudio Amendola) a Cesare (Antonello Fassari), da Lucia (Elena Sofia Ricci) a Ezio (Max Tortora). “L'idea è nata all'interno dell'associazione di appassionati Lego BrixLab”, continua Mirko. “Ci piace sperimentare con i mattoncini, siamo anche amanti del collezionismo per così dire sano, lontano cioè dal valore economico”.

RICEVUTI QUASI MILLE VOTI

“Ho sempre avuto questa passione, sin da piccolo, poi 5-6 anni fa è tornata la voglia di creare. È un ottimo modo per scaricare lo stress o regalarsi un momento di relax”, conclude il 36enne di Maddaloni. Il progetto ha ricevuto, per adesso, 911 voti, in poco più di 24 ore. In caso di 100mila like nei primi 60 giorni, ottiene altri sei mesi di tempo per ricevere preferenze. Se riuscirà ad averne 10mila, la Lego valuterà la realizzazione.

