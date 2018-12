I lavoratori Hag al Parlamento Ue contro la delocalizzazione: offerto ai politici un "caffè amaro"

Una delegazione di lavoratori di caffè Hag e Splendid ha protestato al Parlamento Europeo contro "l'ennesimo caso di delocalizzazione di uno stabilimento italiano all'estero". Il gruppo Jde, proprietario dei due marchi, ha annunciato infatti la chiusura del sito di Andezeno (Torino) in cui lavorano 57 persone, per spostare la produzione in altri Paesi. "Cercherò di convincere la proprietà a cambiare idea", ha detto il presidente Antonio Tajani.