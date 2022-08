I fondi Raiffeisen visti con la lente degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU

Diciassette scopi per raggiungere entro il 2030 il traguardo di un mondo migliore a livello ambientale e sociale. Sono gli

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

(in inglese Sustainable Development Goals – SDGs) pubblicati nel 2015 dalle Nazioni Unite e rappresentano il punto di riferimento per chi persegue i più elevati standard nell'ambito degli investimenti sostenibili.

MISURARE L'ALLINEAMENTO AGLI SDGS DELL'ONU

un Pianeta più sostenibile nel lungo termine

Misurare l'allineamento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell'ONU consente di conoscere quanto il proprio fondo contribuisce a raggiungere il traguardo di. In quest'ottica Raiffeisen Capital Management ha voluto misurare l'allineamento di ciascuno dei propri fondi a questi 17 obiettivi. In pratica, ha calcolato il contributo dei titoli detenuti in portafoglio dai fondi al raggiungimento dei vari obiettivi dell'ONU.

I RAIFFEISEN SUSTAINABILITY REPORT

l'utente può consultare tutti i principali indicatori di sostenibilità

Il risultato finale è consultabile su RCMReport.it , il sito tutto dedicato ai Raiffeisen SustainAbility Report, che permette di approfondire e rivelare i veri elementi di sostenibilità dei fondi comuni attraverso l'utilizzo d'avanguardia di dati certificati. Per ogni fondo della gamma Raiffeisen, tra i quali anche l'allineamento agli SDGs.

CONFRONTO CON I FONDI CONCORRENTI DI CATEGORIA

Obiettivo di Sviluppo Sostenibile

“Nel grafico Allineamento agli SDGs' Principali indicato d'impatto sulla comunità % di allineamento - spiegano i manager di Raiffeisen - si mette a confronto l'allineamento ad un determinatodel singolo fondo di Raiffeisen con quelli degli altri fondi commercializzati in Italia appartenenti alla stessa categoria Morningstar e aventi la medesima classificazione di sostenibilità “SFDR” (articolo 6, o 8, o 9)”.

IL FONDO RAIFFEISEN AZIONARIO SALUTE E BENESSERE ESG

Sconfiggere la povertà

Proviamo ad esaminare l'allineamento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ONU del fondo Raiffeisen Azionario Salute e Benessere ESG e dei 210 fondi articolo 8 SFDR della stessa categoria Morningstar (EAA Fund Sector Equity Healthcare). Nel Raiffeisen SustainAbility Report del giugno 2022 la percentuale di allineamento del fondo all'Obiettivo 1 () è pari al 24,03% contro il 23,93% della media di categoria mentre, relativamente all'Obiettivo 3 (Salute e benessere) la percentuale del fondo si posiziona al 44,82% (il 37,20% la media dei 210 concorrenti).

OBIETTIVO 5 E 6

Parità di genere

Il fondo Raiffeisen Azionario Salute e Benessere ESG vanta poi un 79,86% (contro il 56,20% della media dei fondi concorrenti) nell'allineamento all'Obiettivo 5 () nonché una percentuale del 30,02% (rispetto al 19,98% della media dei 210 competitor di mercato) nell'Obiettivo 6 (Acqua pulita e servizi igienico sanitari).

OBIETTIVO 7 , 8 , 10, 12 E 13

Raiffeisen Azionario Salute e Benessere ESG

L'Obiettivo 7 (Energia pulita e accessibile), invece, vede un allineamento al 47,95% del fondo di Raiffeisen (contro il 25,89 della media dei fondi di categoria) mentre la percentuale sale al 49,12% (rispetto al 32,54% dei concorrenti di mercato) per l'Obiettivo 8 (Lavoro dignitoso e crescita economica). Il fondoregistra poi un 33,18% (che si confronta con il 25,94% della media dei fondi di categoria) relativamente all'Obiettivo 10 (Ridurre le disuguaglianze), un 24,89% (rispetto al 10,47% della media dei concorrenti) per quanto riguarda l'Obiettivo 12 (Consumo e produzioni responsabili) e un 35,59% (contro il 24,40% della media dei 210 comparti concorrenti) per l'Obiettivo 13 (Lotta contro il cambiamento climatico).