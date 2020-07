Gualtieri: "Sforzo enorme, 35 miliardi al lavoro e 40 alle imprese"

Il governo finora ha fatto "uno sforzo enorme" per contrastare gli effetti del coronavirus, mettendo in campo misure "per 6 punti percentuali di Pil", circa 100 miliardi. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, precisando che "35 miliardi sono andati e andranno per lavoro e ammortizzatori, più di 40 per le imprese, più di 12 per le Regioni e gli enti territoriali e più di 11 a sanità, scuola e servizi sociali".