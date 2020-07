Gualtieri: "Con lo scostamento giù le tasse rinviate a settembre"

Finora si è stabilita "la sospensione dei versamenti tributari di marzo, aprile e maggio con ripresa da settembre per tutti i contribuenti con perdite". Lo ricorda il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, durante il question time alla Camera. "E' intenzione del governo - prosegue - utilizzare il prossimo scostamento per rimodulare ulteriormente il pagamento di settembre riducendo significativamente l'onere per i contribuenti per il 2021".