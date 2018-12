Governo, tassa imbarco permanente per pensioni personale volo

L'addizionale comunale sui diritti di imbarco (5 euro complessivi a biglietto) diventa permanente per finanziare il Fondo volo e in particolare la pensione anticipata per il personale navigante (piloti e assistenti di volo) e per i tecnici di volo. E' quanto emerge dalla bozza sulla previdenza che il governo sta mettendo a punto secondo la quale il termine per la destinazione di questo contributo al Fondo (31 dicembre 2018) "è abrogato".